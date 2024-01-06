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Слэм-данк Вучевича – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Очень мощно

Слэм-данк Вучевича – лучший момент тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура НБА

Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада слэм-данк центрового "Чикаго Булз" Николы Вучевича в победном матче против "Шарлотт".

ТОП 10 лучших моментов тура:

Результаты тура НХЛ

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