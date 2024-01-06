Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Слэм-данк Вучевича – лучший момент тура НБА. Видео
Очень мощно
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 5 на 6 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада слэм-данк центрового "Чикаго Булз" Николы Вучевича в победном матче против "Шарлотт".
ТОП 10 лучших моментов тура:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Силы обороны ликвидировали за сутки 800 россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов
- Награда Довбику от Ла Лиги, восстановление Зинченко и Цыганкова. Главные новости за 5 января
- Арандина - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
- Прометей одержал уверенную победу над Латвийским Университетом
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн