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НБА. Нью-Йорк побеждает Вашингтон, Милуоки уступают Хьюстон

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Нью-Йорк побеждает Вашингтон, Милуоки уступают Хьюстон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Нью-Йорк"

105:121 (19:34, 24:29, 32:28, 30:30)

"Индиана" – "Бостон"

101:118 (17:29, 32:29, 32:26, 20:34)

"Филадельфия" – "Юта"

109:120 (28:32, 29:26, 22:29, 30:33)

"Хьюстон" – "Милуоки"

112:108 (29:18, 34:25, 26:30, 23:35)

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