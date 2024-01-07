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НБА. Нью-Йорк побеждает Вашингтон, Милуоки уступают Хьюстон
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Нью-Йорк"
105:121 (19:34, 24:29, 32:28, 30:30)
"Индиана" – "Бостон"
101:118 (17:29, 32:29, 32:26, 20:34)
"Филадельфия" – "Юта"
109:120 (28:32, 29:26, 22:29, 30:33)
"Хьюстон" – "Милуоки"
112:108 (29:18, 34:25, 26:30, 23:35)
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