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Слэм-данк Несмита возглавляет ТОП 5 лучших моментов тура НБА. Видео
Едва не порвал сетку
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 5 лучших моментов тура. На вершине хит-парада слэм-данк форварда "Индианы" Аарона Несмита в проигрышном матче против "Бостона".
ТОП 10 лучших моментов тура:
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