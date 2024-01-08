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Вячеслав Петров стал игроком черногорского клуба Подгорица

Баскетбол
Обновлено

Центровой отправится в Черногорию

Вячеслав Петров стал игроком черногорского клуба Подгорица

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой сборной Украины Вячеслав Петров перешел в черногорский клуб Подгорица, пишет официальный сайт клуба.

На данный момент Подгорица занимает третье место в чемпионате Черногории. Также команда выступает во втором дивизионе Адриатической лиги.

В трех матчах текущего сезона Еврокубка Петров в составе Прометея набирал 2.7 очка, в прошлом сезоне - 1.4 очка и 1.3 подбора за игру.

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