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Вячеслав Петров стал игроком черногорского клуба Подгорица
Центровой отправится в Черногорию
Фото: ФБУ
Центровой сборной Украины Вячеслав Петров перешел в черногорский клуб Подгорица, пишет официальный сайт клуба.
На данный момент Подгорица занимает третье место в чемпионате Черногории. Также команда выступает во втором дивизионе Адриатической лиги.
В трех матчах текущего сезона Еврокубка Петров в составе Прометея набирал 2.7 очка, в прошлом сезоне - 1.4 очка и 1.3 подбора за игру.
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