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Джа Морант пропустит остаток сезона НБА

Баскетбол
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Баскетболист недавно вернулся после травмы

Джа Морант пропустит остаток сезона НБА

фото - yahoo.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий, лидер "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант пропустит остаток регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за предстоящей операции по поводу разрыва суставной губы плеча. Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Отметим, что действующий контракт 24-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2027/2028. В сезоне-2023/2024 игрок заработает $ 34 млн. Морант пропустил первые 25 матчей из-за дисквалификации по поводу демонстрации оружия на онлайн-трансляции.

В нынешнем сезоне скандальный разыгрывающий принял участие в девяти встречах, набирая в среднем 25,1 очка, 8,1 результативной передачи и 5,6 подбора.

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Джа Морант
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