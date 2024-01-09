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Джа Морант пропустит остаток сезона НБА
Баскетболист недавно вернулся после травмы
фото - yahoo.com
Разыгрывающий, лидер "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант пропустит остаток регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за предстоящей операции по поводу разрыва суставной губы плеча. Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Отметим, что действующий контракт 24-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2027/2028. В сезоне-2023/2024 игрок заработает $ 34 млн. Морант пропустил первые 25 матчей из-за дисквалификации по поводу демонстрации оружия на онлайн-трансляции.
В нынешнем сезоне скандальный разыгрывающий принял участие в девяти встречах, набирая в среднем 25,1 очка, 8,1 результативной передачи и 5,6 подбора.
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