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Майами Хит следит за Бронни Джеймсом
Молодой игрок может пойти по стопам отца
Фото: peoples
Сотрудники "Майами Хит" уже начали изучать игру защитника USC Бронни Джеймса и побывали на его играх в этом сезоне. Об этом сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст.
Бронни набирает в среднем 6,7 очка за 17 минут за Университет Южной Калифорнии. Всего баскетболист провёл семь матчей в этом сезоне.
Напомним, в июле этого года у 18‑летнего Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь Джеймсу‑младшему и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни вернуться в баскетбол.
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