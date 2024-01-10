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Главный тренер Майами Хит стал вторым самым высокооплачиваемым тренером в НБА
Его контракт рассчитан на 8 лет
Главный тренер "Майами Хит" Эрик Споэльстра стал вторым самым высокооплачиваемым тренером в НБА после Грегга Поповича, получающего $ 19 млн в год за сезон. Об этом пишет инсайдер Эдриан Войнаровски.
Ранее стало известно, что "Майами Хит" и главный тренер Эрик Споэльстра достигли соглашения по поводу продления контракта на восемь лет и $ 120 млн.
53-летний Споэльстра дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Майами" — в 2012 и 2013 году.
На данный момент "Хит" занимают седьмое место в Восточной конференции нынешнего сезона НБА.
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