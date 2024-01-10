Леброн Джеймс стал лицом новой мужской коллекции Louis Vuitton

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал лицом сумок Speedy от Louis Vuitton.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 35 встречах, набирая в среднем 25,1 очка, делая 7,5 результативной передачи и 7,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,7, трёхочковых — 39,7.