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Леброн Джеймс стал лицом новой мужской коллекции Louis Vuitton
Баскетболист снялся в видеоролике
Фото: Sportscasting
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал лицом сумок Speedy от Louis Vuitton.
В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 35 встречах, набирая в среднем 25,1 очка, делая 7,5 результативной передачи и 7,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,7, трёхочковых — 39,7.
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