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Леброн Джеймс подписал спонсорский контракт с компанией, которая занимается изготовлением коллекционных карточек
Компания выпустила именную карточку баскетболиста и его сына Бронни Джеймса
Фото: Bleacher Report
Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс подписал новый спонсорский контракт с компанией Fanatics Collectibles, которая занимается изготовлением коллекционных карточек.
"Звезда "Лейкерс" Леброн Джеймс подписал многолетний контракт с производителем карточек Fanatics Collectibles. Ранее у Джеймса был контракт с Upper Deck. Он и его сын, Бронни Джеймс, подписали уникальную именную карточку, которая выйдет 19 января", — написал Чарания на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 39-летний Джеймс принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 25,1 очка, 7,2 подбора и 7,5 передачи.
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