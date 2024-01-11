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Никола Йокич побил достижение Леброна Джеймса в НБА
Баскетболисту покорилось уникальное достижения
Фото: Fox Trending
На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Юта Джаз" принимает "Денвер Наггетс". На момент написания новости счёт — 124:107 в пользу хозяев.
Центровой, лидер "Денвера" Никола Йокич во время игры достиг отметки в 13 тыс. набранных очков за профессиональную карьеру. Таким образом, Йокич стал самым молодым игроком в истории НБА с 13 тыс. очками, 6 тыс. подборами и 4 тыс. результативными передачами.
Это достижение покорилось сербскому баскетболисту в возрасте 28 лет 326 дней. Ранее рекорд принадлежал лёгкому форварду, лидеру "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу, который достиг таких цифр в возрасте 29 лет 82 дней.
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