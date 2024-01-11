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Прикарпатье-Говерла одержала победу в матче с Ровно

Баскетбол

Все решилось в первой половине матча

Прикарпатье-Говерла одержала победу в матче с Ровно

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Прикарпатье-Говерла одержала победу в центральном матче бабла во Львове, одолев Ровно со счетом 68:65.

Говерла была лидером на протяжении всего матч. Рывок 7-0 в конце четвертой четверти позволил Ровно сократить отставание до 1 очка за 38 секунд до конца основного времени, но Говерла удержала преимущество.

Благодаря этой победе номинальные хозяева поднялась на третье место в турнирной таблице с 11 победами и 7 поражениями. Ровно потерял место в топ-3, опустившись на четвертое место.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Ровно 68:65 (14:7, 28:19, 14:19, 12:20)

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Прикарпатье-Говерла
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