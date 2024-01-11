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Прикарпатье-Говерла одержала победу в матче с Ровно
Все решилось в первой половине матча
Фото: ФБУ
Прикарпатье-Говерла одержала победу в центральном матче бабла во Львове, одолев Ровно со счетом 68:65.
Говерла была лидером на протяжении всего матч. Рывок 7-0 в конце четвертой четверти позволил Ровно сократить отставание до 1 очка за 38 секунд до конца основного времени, но Говерла удержала преимущество.
Благодаря этой победе номинальные хозяева поднялась на третье место в турнирной таблице с 11 победами и 7 поражениями. Ровно потерял место в топ-3, опустившись на четвертое место.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Прикарпатье-Говерла — Ровно 68:65 (14:7, 28:19, 14:19, 12:20)
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