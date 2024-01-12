Команда Кевина Дюранта впервые за 6 лет обыграла команду Леброна Джеймса

Форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант впервые за пять лет одержал победу в матче Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его соперником являлся Леброн Джеймс, пишет ESPN US.

Сегодняшняя гостевая победа "Финикс Санз" над "Лос-Анджелес Лейкерс" (127:109) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации стала для Дюранта первой над Джеймсом с 2018 года.

Дюрант отметился в матче 18 очками, пятью подборами и пятью результативными передачами. На счету Джеймса 10 очков, пять подборов и девять передач.