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Запорожье вырвал победу у Киев-Баскета в заключительной четверти
Матч получился интересным
фото - fbu.ua
12 января состоялся матч в котором Запорожье принимал Киев-Баскет. Победу одержали хозяева - 78:73.
Стартовую четверть выиграл Киев-Баскет (24:21). В ответ запорожцы на старте второй десятиминутки организовали впечатляющий рывок 13:0. Однако перед большим перерывом Киев-Баскет сократил разницу до приемлемых для себя -4.
Далее киевляне оттолкнулись от этого локального успеха и вышли вперед. В итоге третью четверть они уверенно оставили за собой.
В заключительной части матча команда Валерия Плеханова сумела вырвать победу.
Завтра, 13 января, Киев-Баскет сыграет с лидером первенства Днепром, а Запорожье - с Черкасскими Мавпами.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Запорожье — Киев-Баскет 78:73 (21:24, 18:11, 18:26, 21:12)Он выполнен в двух цветах
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