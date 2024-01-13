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НБА. Юта проигрывает Торонто, победы Сан-Антонио и Индианы
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" – "Индиана"
108:126 (30:34, 32:34, 19:31, 27:27)
"Детройт" - "Хьюстон"
110:112 (30:23, 25:32, 36:33, 19:24)
"Филадельфия" - "Сакраменто"
112:93 (29:21, 36:25, 22:27, 25:20)
"Сан-Антонио" - "Шарлотт"
135:99 (28:22, 38:23, 37:26, 32:28)
"Мемфис" - "Клипперс"
119:128 (26:23, 27:42, 26:35, 40:28)
"Чикаго" - "Голден Стейт"
131:140 (30:33, 45:29, 20:48, 36:30)
"Майами" - "Орландо"
99:96 (30:22, 26:33, 19:18, 24:23)
"Миннесота" - "Портленд"
116:93 (36:15, 27:27, 25:15, 28:36)
"Юта" - "Торонто"
145:113 (28:25, 36:22, 41:38, 40:28)
"Денвер" - "Новый Орлеан"
125:113 (37:25, 29:26, 34:29, 25:33)
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