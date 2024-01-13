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НБА. Юта проигрывает Торонто, победы Сан-Антонио и Индианы

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Юта проигрывает Торонто, победы Сан-Антонио и Индианы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" – "Индиана"

108:126 (30:34, 32:34, 19:31, 27:27)

"Детройт" - "Хьюстон"

110:112 (30:23, 25:32, 36:33, 19:24)

"Филадельфия" - "Сакраменто"

112:93 (29:21, 36:25, 22:27, 25:20)

"Сан-Антонио" - "Шарлотт"

135:99 (28:22, 38:23, 37:26, 32:28)

"Мемфис" - "Клипперс"

119:128 (26:23, 27:42, 26:35, 40:28)

"Чикаго" - "Голден Стейт"

131:140 (30:33, 45:29, 20:48, 36:30)

"Майами" - "Орландо"

99:96 (30:22, 26:33, 19:18, 24:23)

"Миннесота" - "Портленд"

116:93 (36:15, 27:27, 25:15, 28:36)

"Юта" - "Торонто"

145:113 (28:25, 36:22, 41:38, 40:28)

"Денвер" - "Новый Орлеан"

125:113 (37:25, 29:26, 34:29, 25:33)

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