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НБА. Данк Гордона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура
Пасс – отдельный вид искусства
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада данк форварда "Денвер" Аарона Гордона в победном матче против "Нью-Орлеана". В комбинации стоит также отметить великолепный пас центрового Николы Йокича.
ТОП 10 лучших моментов тура:
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