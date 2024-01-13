НБА. Данк Гордона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура

В ночь с 12 на 13 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура НБА

Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада данк форварда "Денвер" Аарона Гордона в победном матче против "Нью-Орлеана". В комбинации стоит также отметить великолепный пас центрового Николы Йокича.