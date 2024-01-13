  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Данк Гордона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Данк Гордона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура

Баскетбол
Обновлено

Пасс – отдельный вид искусства

НБА. Данк Гордона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура НБА

Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада данк форварда "Денвер" Аарона Гордона в победном матче против "Нью-Орлеана". В комбинации стоит также отметить великолепный пас центрового Николы Йокича.

ТОП 10 лучших моментов тура:

По теме
yellow-arrow
Лень повторил национальный рекорд украинцев в НБА
yellow-arrow
НБА. Юта проигрывает Торонто, победы Сан-Антонио и Индианы
yellow-arrow
Днепр разгромил Старый Луцк с разницей в 37 очков
НБА Аарон Гордон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости