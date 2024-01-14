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НБА. Бостон побеждает Хьюстон, Лейкерс уступает Юте

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бостон побеждает Хьюстон, Лейкерс уступает Юте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Хьюстон"

145:113 (35:31, 34:27, 43:28, 33:27)

"Атланта" - "Вашингтон"

99:127 (25:30, 22:28, 24:41, 28:28)

"Мемфис" - "Нью-Йорк"

94:106 (27:25, 30:28, 15:30, 22:23)

"Милуоки" – "Голден Стейт"

129:118 (33:24, 21:32, 29:25, 46:37)

"Оклахома-Сіті" - "Орландо"

112:100 (23:21, 26:19, 37:33, 26:27)

"Даллас" - "Новый Орлеан"

108:118 (20:29, 34:20, 27:39, 27:30)

"Сан-Антонио" – "Чикаго"

116:122 (23:35, 32:28, 39:31, 22:28)

"Юта" – "Лейкерс"

132:125 (31:39, 33:28, 36:28, 32:30)

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