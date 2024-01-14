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Обратный данк Джексона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА. Видео
Просто шикарный прыжок
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 13 на 14 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада обратный данк форварда "Мемфис Гризлс" Грегори Джексона в проигранном матче против "Нью-Йорк". В комбинации стоит также отметить замечательный и своевременный пас защитника Винса Уильямса.
ТОП 10 лучших моментов тура:
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