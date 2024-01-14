Обратный данк Джексона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА. Видео

В ночь с 13 на 14 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура НБА

Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада обратный данк форварда "Мемфис Гризлс" Грегори Джексона в проигранном матче против "Нью-Йорк". В комбинации стоит также отметить замечательный и своевременный пас защитника Винса Уильямса.