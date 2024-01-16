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Кайри Ирвингу покорилось уникальное достижение в НБА
Баскетболист провел результативный матч с Нью-Орлеан Пеликанс
Фото: NBC News
Защитник "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
По информации StatMamba, Ирвинг стал первым игроком в истории лиги, который сумел набрать 40+ очков с тремя разными товарищами по команде.
В 2016 году у него это получилось вместе с Леброном Джеймсом (оба набрали по 41 очку). В 2023-м Кайри набрал 40 очков, а Лука Дончич (42). А в 2024 году на свой счёт Ирвинг записал 42 очка (у Тима Хардуэя-младшего было 41).
Напомним, баскетболисты набрали по 41 очку в матче регулярного чемпионата НБА с "Нью-Орлеан Пеликанс".
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