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Кайри Ирвингу покорилось уникальное достижение в НБА

Баскетбол

Баскетболист провел результативный матч с Нью-Орлеан Пеликанс

Кайри Ирвингу покорилось уникальное достижение в НБА

Фото: NBC News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По информации StatMamba, Ирвинг стал первым игроком в истории лиги, который сумел набрать 40+ очков с тремя разными товарищами по команде.

В 2016 году у него это получилось вместе с Леброном Джеймсом (оба набрали по 41 очку). В 2023-м Кайри набрал 40 очков, а Лука Дончич (42). А в 2024 году на свой счёт Ирвинг записал 42 очка (у Тима Хардуэя-младшего было 41).

Напомним, баскетболисты набрали по 41 очку в матче регулярного чемпионата НБА с "Нью-Орлеан Пеликанс".

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