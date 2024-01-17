Джоэл Эмбиид вышел на первое место по количеству матчей с 40+ очками в сезоне 2023/2024

Центровой, лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Денвер Наггетс", в котором его команда одержала победу со счётом 126:121.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 41 очко, 10 результативных передач, семь подборов и один блок-шот. Показатель "плюс-минус" центрового по итогам игры составил "0".

Таким образом, 29-летний баскетболист вышел на чистое первое место в текущем сезоне НБА по количеству игр как минимум с 40 набранными очками — 8.