  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джоэл Эмбиид вышел на первое место по количеству матчей с 40+ очками в сезоне 2023/2024
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джоэл Эмбиид вышел на первое место по количеству матчей с 40+ очками в сезоне 2023/2024

Баскетбол

Его команда одержала победу

Джоэл Эмбиид вышел на первое место по количеству матчей с 40+ очками в сезоне 2023/2024

Фото: WHYY

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой, лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Денвер Наггетс", в котором его команда одержала победу со счётом 126:121.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 41 очко, 10 результативных передач, семь подборов и один блок-шот. Показатель "плюс-минус" центрового по итогам игры составил "0".

Таким образом, 29-летний баскетболист вышел на чистое первое место в текущем сезоне НБА по количеству игр как минимум с 40 набранными очками — 8.

По теме
yellow-arrow
Главного тренера Сакраменто Кингз оштрафовали на $ 50 тысяч за публичное высказывание в адрес судьи
yellow-arrow
Трей Янг превзошел Стефена Карри и установил новый рекорд НБА
yellow-arrow
Кайри Ирвингу покорилось уникальное достижение в НБА
Джоэл Эмбиид Филадельфия Сиксерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости