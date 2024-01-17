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Главного тренера Сакраменто Кингз оштрафовали на $ 50 тысяч за публичное высказывание в адрес судьи

Баскетбол

Он не согласился с решением одного из судей

Главного тренера Сакраменто Кингз оштрафовали на $ 50 тысяч за публичное высказывание в адрес судьи

Фото: allbasketball.org

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала главного тренера "Сакраменто Кингз" Майка Брауна на $ 50 тыс. за публичное недовольство действиями судей в матче с "Милуоки Бакс". Тренер принёс на пресс-конференцию ноутбук, в котором разбирал игровые эпизоды матча с регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

В начале заключительной четверти Браун получил удаление после того, как выбежал на площадку во время игры и попытался выяснить отношения с судьёй из-за нарушения правил на разыгрывающем ДеАароне Фоксе.

Напомним, матч между "Сакраменто" и "Милуоки" завершился победой "оленей" со счётом 143:142 ОТ.

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