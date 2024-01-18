  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Кайри Ирвинг мог перейти в Лейкерс в прошлом сезоне
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кайри Ирвинг мог перейти в Лейкерс в прошлом сезоне

Баскетбол

Баскетболист хотел сменить клуб

Кайри Ирвинг мог перейти в Лейкерс в прошлом сезоне

Фото: SB Nation

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг во время того, как в последний раз был свободным агентом был очень заинтересован в том, чтобы перейти в "Лос-Анджелес Лейкерс" и объединиться с лёгким форвардом Леброном Джеймсом. Об этом пишет Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Рамона Шелберн в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Ирвинг присутствовал на шестом матче серии "Лейкерс" – "Мемфис Гриззлиз" в плей-офф НБА сезона-2022/2023 в надежде убедить Джеймса рассмотреть возможность воссоединения.

Напомним, что Ирвинг и Джеймс вместе играли за "Кливленд Кавальерс" и принесли клубу из Огайо первое в истории Национальной баскетбольной ассоциации чемпионство, выиграв его в сезоне-2015/2016.

По теме
yellow-arrow
Главного тренера Сакраменто Кингз оштрафовали на $ 50 тысяч за публичное высказывание в адрес судьи
yellow-arrow
Джоэл Эмбиид вышел на первое место по количеству матчей с 40+ очками в сезоне 2023/2024
yellow-arrow
Трей Янг превзошел Стефена Карри и установил новый рекорд НБА
Кайри Ирвинг
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости