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Кайри Ирвинг мог перейти в Лейкерс в прошлом сезоне
Баскетболист хотел сменить клуб
Фото: SB Nation
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг во время того, как в последний раз был свободным агентом был очень заинтересован в том, чтобы перейти в "Лос-Анджелес Лейкерс" и объединиться с лёгким форвардом Леброном Джеймсом. Об этом пишет Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Рамона Шелберн в социальной сети X (ранее Twitter).
По информации источника, Ирвинг присутствовал на шестом матче серии "Лейкерс" – "Мемфис Гриззлиз" в плей-офф НБА сезона-2022/2023 в надежде убедить Джеймса рассмотреть возможность воссоединения.
Напомним, что Ирвинг и Джеймс вместе играли за "Кливленд Кавальерс" и принесли клубу из Огайо первое в истории Национальной баскетбольной ассоциации чемпионство, выиграв его в сезоне-2015/2016.
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