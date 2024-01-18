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Умер помощник главного тренера Голден Стэйт Уорриорз
Во время командного ужина состояние специалиста ухудшилось
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" подтвердила смерть помощника главного тренера Стива Керра Деяна Милоевича.
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"Мы все опустошены внезапной кончиной Деяна Милоевича. Это шокирующий и трагический удар для всех, кто связан с "Уорриорз", и невероятно тяжёлое время для его семьи, друзей и всех нас, кто имел невероятное удовольствие работать с ним.
Мы скорбим вместе с его женой Натасой и их детьми Николой и Масой", — сообщает аккаунт клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).
Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером.
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