Умер помощник главного тренера Голден Стэйт Уорриорз

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" подтвердила смерть помощника главного тренера Стива Керра Деяна Милоевича.

"Мы все опустошены внезапной кончиной Деяна Милоевича. Это шокирующий и трагический удар для всех, кто связан с "Уорриорз", и невероятно тяжёлое время для его семьи, друзей и всех нас, кто имел невероятное удовольствие работать с ним.

Мы скорбим вместе с его женой Натасой и их детьми Николой и Масой", — сообщает аккаунт клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).