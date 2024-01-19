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Сыном Леброна Джеймса интересуются несколько клубов НБА

Баскетбол

Сейчас он выступает в составе команды Университета Южной Калифорнии

Сыном Леброна Джеймса интересуются несколько клубов НБА

Фото: peoples

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал об интересе нескольких клубов Национальной баскетбольной ассоциации к Бронни Джеймсу, сыну прославленного форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса.

В текущем сезоне 18-летний Бронни выступает в составе команды Университета Южной Калифорнии.

"Разговаривая с разными людьми в НБА, я узнал, что Бронни Джеймс включён в драфтовые комиссии сразу нескольких команд", — сказал Чарания во время эфира программы Run It Back.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока.

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Бронни Джеймс
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