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Сыном Леброна Джеймса интересуются несколько клубов НБА
Сейчас он выступает в составе команды Университета Южной Калифорнии
Фото: peoples
Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал об интересе нескольких клубов Национальной баскетбольной ассоциации к Бронни Джеймсу, сыну прославленного форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса.
В текущем сезоне 18-летний Бронни выступает в составе команды Университета Южной Калифорнии.
"Разговаривая с разными людьми в НБА, я узнал, что Бронни Джеймс включён в драфтовые комиссии сразу нескольких команд", — сказал Чарания во время эфира программы Run It Back.
Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока.
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