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НБА. Филадельфия побеждает Орландо, Бостон уступает Денвер
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 19 на 20 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Филадельфия"
109:124 (34:32, 26:36, 16:21, 33:35)
"Шарлотт" - "Сан-Антонио"
124:120 (34:32, 32:26, 31:27, 27:35)
"Бостон" - "Денвер"
100:102 (32:31, 29:24, 21:26, 18:21)
"Майами" – "Атланта"
108:109 (24:32, 32:25, 27:24, 25:28)
"Новый Орлеан" - "Финикс"
109:123 (28:41, 24:28, 28:31, 29:23)
"Портленд" - "Индиана"
118:115 (34:31, 30:22, 24:28, 30:34)
"Лейкерс" – "Бруклин"
112:130 (37:28, 31:34, 22:38, 22:30)
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