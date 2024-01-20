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НБА. Филадельфия побеждает Орландо, Бостон уступает Денвер

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия побеждает Орландо, Бостон уступает Денвер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Филадельфия"

109:124 (34:32, 26:36, 16:21, 33:35)

"Шарлотт" - "Сан-Антонио"

124:120 (34:32, 32:26, 31:27, 27:35)

"Бостон" - "Денвер"

100:102 (32:31, 29:24, 21:26, 18:21)

"Майами" – "Атланта"

108:109 (24:32, 32:25, 27:24, 25:28)

"Новый Орлеан" - "Финикс"

109:123 (28:41, 24:28, 28:31, 29:23)

"Портленд" - "Индиана"

118:115 (34:31, 30:22, 24:28, 30:34)

"Лейкерс" – "Бруклин"

112:130 (37:28, 31:34, 22:38, 22:30)

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