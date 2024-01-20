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Слэм-данк Эмбида – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА. Видео
Сам себе ассистировал
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 19 на 20 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада слэм-данк центрового "Филадельфии" Джоэля Эмбида в победном матче против "Орландо".
ТОП 10 лучших моментов тура:
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