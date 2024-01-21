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НБА. Милуоки побеждают Детройт, Юта в овертайме проигрывает Хьюстон
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Милуоки"
135:141 (38:34, 29:36, 31:33, 37:38)
"Вашингтон" - "Сан-Антонио"
127:131 (36:37, 30:35, 34:28, 27:31)
"Шарлотт" - "Филадельфия"
89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28)
"Атланта" - "Кливленд"
95:116 (20:25, 25:34, 25:34, 25:23)
"Нью-Йорк" - "Торонто"
126:100 (31:31, 28:26, 33:21, 34:22)
"Чикаго" - "Мемфис"
125:96 (21:17, 29:23, 36:29, 39:27)
"Миннесота" - "Оклахома"
97:102 (24:30, 30:27, 29:17, 14:28)
"Хьюстон" - "Юта"
127:126 после OT (31:24, 33:27, 25:38, 26:26, 12:11)
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