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НБА. Милуоки побеждают Детройт, Юта в овертайме проигрывает Хьюстон

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Милуоки побеждают Детройт, Юта в овертайме проигрывает Хьюстон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Милуоки"

135:141 (38:34, 29:36, 31:33, 37:38)

"Вашингтон" - "Сан-Антонио"

127:131 (36:37, 30:35, 34:28, 27:31)

"Шарлотт" - "Филадельфия"

89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28)

"Атланта" - "Кливленд"

95:116 (20:25, 25:34, 25:34, 25:23)

"Нью-Йорк" - "Торонто"

126:100 (31:31, 28:26, 33:21, 34:22)

"Чикаго" - "Мемфис"

125:96 (21:17, 29:23, 36:29, 39:27)

"Миннесота" - "Оклахома"

97:102 (24:30, 30:27, 29:17, 14:28)

"Хьюстон" - "Юта"

127:126 после OT (31:24, 33:27, 25:38, 26:26, 12:11)

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