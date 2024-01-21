Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Данк Карузо – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Прекрасный проход
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада данк защитника "Чикаго Булз" Алекса Карузо в победном матче против "Мемфис Гризлс".
ТОП 10 лучших моментов тура:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Деды выигрывали КЕЧ, отец ассистировал Мичелу, наследник выручает Симеоне: самая спортивная семья Испании под микроскопом
- Черноморец усиливается, в лагере приметили двух новых игроков
- Жирона — Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.01.2024
- Умер помощник главного тренера Голден Стэйт Уорриорз
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн