Леброн Джеймс догнал Абдул-Джаббара по количеству игр со статистикой 25/5/5

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 28 очков, сделал пять подборов и пять передач в победной игре с "Вашингтон Уизардс" (134:110).

Таким образом, он догнал легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству игр со статистической линейкой 25/5/5 в составе "Лейкерс" и вышел по этому показателю на пятое место в истории франшизы.

Отметим, что на данный момент "Лос-Анджелес Лейкерс" занимает 10-е место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 21 победу при 22 поражениях.