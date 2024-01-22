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Леброн Джеймс догнал Абдул-Джаббара по количеству игр со статистикой 25/5/5
Баскетболист вышел на пятое место по этому показателю
Фото: Sportscasting
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 28 очков, сделал пять подборов и пять передач в победной игре с "Вашингтон Уизардс" (134:110).
Таким образом, он догнал легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству игр со статистической линейкой 25/5/5 в составе "Лейкерс" и вышел по этому показателю на пятое место в истории франшизы.
Отметим, что на данный момент "Лос-Анджелес Лейкерс" занимает 10-е место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 21 победу при 22 поражениях.
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