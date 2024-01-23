  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Майами и Шарлотт готовят громкий обмен
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майами и Шарлотт готовят громкий обмен

Баскетбол

Команда из Майами намерена переманить к себе в состав разыгрывающего Хорнетс

Майами и Шарлотт готовят громкий обмен

фото - bleacherreport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Шарлотт Хорнетс" Терри Розир станет игроком "Майами Хит" в результате обмена, сообщает известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

По данным источника, Розир перейдет в состав финалистов прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации в обмен на защищенный драфт-пик первого раунда 2027 года и 37-летнего разыгрывающего Кайла Лаури.

29-летний Розир в текущем сезоне набирает в среднем 23,2 очка, делает 3,9 подбора и отдает 6,6 передачи.

По теме
yellow-arrow
Игрок Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей
yellow-arrow
Рассел Уэстбрук: На мой взгляд, получение удовольствия — самая важная часть спорта
yellow-arrow
Леброн Джеймс догнал Абдул-Джаббара по количеству игр со статистикой 25/5/5
Майами Хит Шарлотт Хорнетс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости