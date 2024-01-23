Майами и Шарлотт готовят громкий обмен

Разыгрывающий "Шарлотт Хорнетс" Терри Розир станет игроком "Майами Хит" в результате обмена, сообщает известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

По данным источника, Розир перейдет в состав финалистов прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации в обмен на защищенный драфт-пик первого раунда 2027 года и 37-летнего разыгрывающего Кайла Лаури.

29-летний Розир в текущем сезоне набирает в среднем 23,2 очка, делает 3,9 подбора и отдает 6,6 передачи.