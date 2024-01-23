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Майами и Шарлотт готовят громкий обмен
Команда из Майами намерена переманить к себе в состав разыгрывающего Хорнетс
фото - bleacherreport.com
Разыгрывающий "Шарлотт Хорнетс" Терри Розир станет игроком "Майами Хит" в результате обмена, сообщает известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter.
По данным источника, Розир перейдет в состав финалистов прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации в обмен на защищенный драфт-пик первого раунда 2027 года и 37-летнего разыгрывающего Кайла Лаури.
29-летний Розир в текущем сезоне набирает в среднем 23,2 очка, делает 3,9 подбора и отдает 6,6 передачи.
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