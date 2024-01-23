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Игрок Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей
Он принимал запрещенные вещества
фото - Getty Images
Центровой "Кливленд Кавальерс" Тристан Томпсон дисквалифицирован на 25 матчей Национальной баскетбольной ассоциации за нарушение антинаркотической программы, сообщает пресс-служба турнира.
Как сообщается, в крови Томпсона были обнаружены следы запрещённых веществ — ибутаморена и анаболический агент лигандрол (LGD-4033). Оба вещества используются для роста мышечной массы, они не относятся к разряду стероидов, но всё равно находятся в списке запрещённых.
Также подчёркивается, что игрок дисквалифицирован без сохранения заработной платы.
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