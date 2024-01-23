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Игрок Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей

Баскетбол

Он принимал запрещенные вещества

Игрок Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Кливленд Кавальерс" Тристан Томпсон дисквалифицирован на 25 матчей Национальной баскетбольной ассоциации за нарушение антинаркотической программы, сообщает пресс-служба турнира.

Как сообщается, в крови Томпсона были обнаружены следы запрещённых веществ — ибутаморена и анаболический агент лигандрол (LGD-4033). Оба вещества используются для роста мышечной массы, они не относятся к разряду стероидов, но всё равно находятся в списке запрещённых.

Также подчёркивается, что игрок дисквалифицирован без сохранения заработной платы.

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