Игрок Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей

Центровой "Кливленд Кавальерс" Тристан Томпсон дисквалифицирован на 25 матчей Национальной баскетбольной ассоциации за нарушение антинаркотической программы, сообщает пресс-служба турнира.

Как сообщается, в крови Томпсона были обнаружены следы запрещённых веществ — ибутаморена и анаболический агент лигандрол (LGD-4033). Оба вещества используются для роста мышечной массы, они не относятся к разряду стероидов, но всё равно находятся в списке запрещённых.

Также подчёркивается, что игрок дисквалифицирован без сохранения заработной платы.