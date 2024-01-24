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Шакил О'Нил: Я отказался от статуса знаменитости примерно 6-7 лет назад

Баскетбол

Экс-баскетболист высказался об особенном статусе

Шакил О'Нил: Я отказался от статуса знаменитости примерно 6-7 лет назад

Фото: instagram.com/shaq

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и ведущий Шакил О'Нил рассказал о том, почему он принял решение отказаться от статуса знаменитости.

"Я отказался от статуса знаменитости примерно 6-7 лет назад. Современные знаменитости – настоящие за*ранцы. Мне не хочется быть с ними в одной лодке. Эти люди после достижение определенного статуса начинают думать, что они умнее, важнее и лучше окружающих, а я никогда не хотел быть таким же", — приводит слова О'Нила The Sports Rush.

Шакил О'Нил — 15-кратный участник Матча всех звёзд НБА и член Зала славы баскетбола.

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