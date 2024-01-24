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Суперлига. Черкасские Мавпы вырвали победу в Прикарпатья-Говерлы
Интрига держалась до последних минут
Черкасские Мавпы одержали победу над Прикарпатьем-Говерлой в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
На площадке шла равная борьба. В первых трех четвертях лидер постоянно менялся. Последнюю четверть лучше провели Черкасские Мавпы, которые начали десятиминутку рывком 5:0 и затем удерживали преимущество.
Под конец четвертой четверти счет был 66:66, но хозяева ответили тремя с фолом и реализованным штрафным Марченко, что стало ключевым моментом концовки.
Завтра, 25 января, Прикарпатье-Говерла сыграет против Киев-Баскета, а Черкасские Мавпы встретятся с Политехникой-Галичиной.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Прикарпатье-Говерла — Черкасские Мавпы 68:74 (17:14, 18:24, 18:17, 15:19)
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