Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черкасские Мавпы уверенно обыграли Галичанку
Команда провела отличный старт
Фото: ФБУ
Черкасские Мавпы одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Политехнику-Галичину со счетом 79:63.
Команда хозяев лидировала на протяжении всего матча, имела лучшие бросковые показатели. Также стоит отметить удачный выход игроков скамейки запасных, в частности Михаила Митирича, который набрал 20 очков, установив личный рекорд результативности в Суперлиге.
У Политехники 22 очка набрал Максим Сафонов, а лучшим игроком матча стал Эрик Бун из Черкасс, у которого 17 очков, 7 передач и 6 подборов.
Мавпы выиграли сезонную серию у Политехники и выиграли второй домашний матч недели. Теперь черкасская команда сыграет с Ровно, а Политехника - с Киев-Баскетом.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Политехника-Галичина — Черкасские Мавпы 63:79 (15:26, 14:13, 20:20, 14:18)
Популярное сейчас
- Сергей Ребров: На посту вице-президента УАФ буду делать то, что люблю. И что делал раньше
- 19-летня Кори Гауфф уступила в полуфинальном матче Australian Open-2024
- Назван самый прибыльный футбольный клуб
- Игрок Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО