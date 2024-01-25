Черкасские Мавпы уверенно обыграли Галичанку

Черкасские Мавпы одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Политехнику-Галичину со счетом 79:63.

Команда хозяев лидировала на протяжении всего матча, имела лучшие бросковые показатели. Также стоит отметить удачный выход игроков скамейки запасных, в частности Михаила Митирича, который набрал 20 очков, установив личный рекорд результативности в Суперлиге.

У Политехники 22 очка набрал Максим Сафонов, а лучшим игроком матча стал Эрик Бун из Черкасс, у которого 17 очков, 7 передач и 6 подборов.

Мавпы выиграли сезонную серию у Политехники и выиграли второй домашний матч недели. Теперь черкасская команда сыграет с Ровно, а Политехника - с Киев-Баскетом.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Черкасские Мавпы 63:79 (15:26, 14:13, 20:20, 14:18)