Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА назвала претендентов на звание самого ценного игрока сезона
Всего в списке 10 игроков
Фото: MARCA
Национальная баскетбольная ассоциация обновила рейтинг игроков, которые претендуют на звание самого ценного игрока сезона (MVP) в сезоне-2023/2024.
Рейтинг MVP:
1. Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс");
2. Никола Йокич ("Денвер Нагегтс");
3. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер");
4. Яннис Адектокунбо ("Милуоки Бакс");
5. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс");
6. Лука Дончич ("Даллас Маверикс");
7. Домантас Сабонис ("Сакраменто Кингз");
8. Кевин Дюрант ("Финикс Санз");
9. Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс");
10. Девин Букер ("Финикс Санз").
Напомним, ранее НБА опубликовала список стартовых пятёрок на Матч всех звёзд, который пройдёт в 2024 году в Индиане.
Популярное сейчас
- "Намного меньше 100 тысяч" Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери Украины
- Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Испании
- Экс-обладатель Золотого Мяча - про своего сына: Если бы мог - я отдал бы ему свои глазы
- Игрок Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО