НБА назвала претендентов на звание самого ценного игрока сезона

Национальная баскетбольная ассоциация обновила рейтинг игроков, которые претендуют на звание самого ценного игрока сезона (MVP) в сезоне-2023/2024.

Рейтинг MVP:

1. Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс");

2. Никола Йокич ("Денвер Нагегтс");

3. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер");

4. Яннис Адектокунбо ("Милуоки Бакс");

5. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс");

6. Лука Дончич ("Даллас Маверикс");

7. Домантас Сабонис ("Сакраменто Кингз");

8. Кевин Дюрант ("Финикс Санз");

9. Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс");

10. Девин Букер ("Финикс Санз").

Напомним, ранее НБА опубликовала список стартовых пятёрок на Матч всех звёзд, который пройдёт в 2024 году в Индиане.