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НБА. Даллас побеждает Атланту, Торонто уступают Клипперс
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 26 на 27 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" - "Даллас"
143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40)
"Индиана" - "Финикс"
133:131 (31:40, 39:40, 35:34, 28:17)
"Шарлотт" - "Хьюстон"
104:138 (28:30, 25:25, 25:44, 26:39)
"Торонто" – "Клипперс"
107:127 (20:29, 32:37, 29:29, 26:32)
"Мемфис" - "Орландо"
107:106 (31:31, 37:28, 22:25, 17:22)
"Милвоки" – "Кливленд"
100:112 (28:30, 29:24, 20:26, 23:32)
"Новый Орлеан" – "Оклахома"
83:107 (24:22, 17:28, 23:27, 19:30)
"Сан-Антонио" - "Портленд"
116:100 (26:33, 36:24, 26:21, 28:22
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