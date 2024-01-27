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Леброн Джеймс: Я превзошел все, о чем мечтал когда-то в НБА

Баскетбол
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Живая легенда спорта

Леброн Джеймс: Я превзошел все, о чем мечтал когда-то в НБА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский баскетболист, игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал 20-й в карьере вызов на Матч всех Звезд. Его слова цитирует ESPN:

"Я отдаю должное и большое уважение моим поклонникам, которые были вместе со мной на протяжении всего этого 21-летнего пути.

И проголосовать за меня как участника Матча всех Звезд 20-й раз подряд – это очень смиренно. Мне очень повезло, что я могу заниматься тем, что люблю, и просто пытаться отдать должное игре, которая дала мне больше двух десятилетий. Хорошо узнать, что впервые в истории НБА получено столь много вызовов на Матч звезд.

Я превзошел все, о чем мечтал когда-то в НБА. И я сделал это совсем давно. Остальное – это дополнительная заслуга. Я очень рад, что все еще могу играть в любимую игру и добиваться таких успехов" – сказал он.

Результаты тура НБА

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