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НБА. Вашингтон побеждает Детройт, Бостон уступает Клипперс

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Детройт, Бостон уступает Клипперс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Вашингтон"

104 – 118 (33-36; 10-25; 22-26; 19:31)

"Бруклин" – "Хьюстон"

106 – 104 (35:15; 25-25; 28-30; 18-34)

"Бостон" – "Клипперс"

96 – 115 (21-26; 18-29; 21-36; 36-24)

"Шарлотт" - "Юта"

122 – 134 (24-47; 23-35; 41-23; 34-29)

"Милуоки" – "Нью-Орлеан"

141 – 117 (36-32; 39-31; 37-24; 29-30)

"Голден-Стейт" – "Лейкерс"

144 – 145 (30-33; 33-35; 36-23; 19-27; 26-27)

"Сан-Антонио" – "Миннесота"

113 – 112 (23-36; 29-28; 28-26; 33-22)

"Даллас" – "Сакраменто"

115 – 120 (25-29; 24-34; 26-31; 40-26)

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