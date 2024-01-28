Леброн – седьмой в истории НБА по количеству сыгранных матчей

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на седьмое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации по количеству сыгранных матчей.

Поединок его команды против "Голден Стейт" стал для баскетболиста в 1463-м за его карьеру. В матче он набрал 36 очков, сделал 20 подборов и сделал 12 передач.

Таким образом, Леброн обошел Кевина Гарнета (1462) и приблизился к Карлу Мелоуну (1476).

ТОП 5 по количеству сыгранных матчей выглядит следующим образом: Роберт Периш (1611), Карим Абдул-Джаббар (1560), Винс Картер (1541), Дирк Новицки (1522), Джон Стоктон (1504).