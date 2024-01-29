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НБА. Атланта с минимальным счетом обыграла Торонто, Орландо громит Финикс

Баскетбол

Результаты матчей НБА

НБА. Атланта с минимальным счетом обыграла Торонто, Орландо громит Финикс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей.

Все результаты игрового дня НБА 29 января:

"Детройт Пистонс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 120:104.

"Индиана Пэйсерс" — "Мемфис Гриззлиз" — 116:110.

"Орландо Мэджик" — "Финикс Санз" — 113:98.

"Атланта Хоукс" — "Торонто Рэпторс" — 126:125.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Чикаго Буллз" — 98:104.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить защитника "Финикс Санз" Девина Букера. Он набрал 44 очка, совершил четыре подбора и три передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего "Оклахомы" Шея Гилджес-Александера. На его счету 31 очко, пять подборов и четыре результативных передачи.

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