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НБА. Атланта с минимальным счетом обыграла Торонто, Орландо громит Финикс
Результаты матчей НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 29 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей.
Все результаты игрового дня НБА 29 января:
"Детройт Пистонс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 120:104.
"Индиана Пэйсерс" — "Мемфис Гриззлиз" — 116:110.
"Орландо Мэджик" — "Финикс Санз" — 113:98.
"Атланта Хоукс" — "Торонто Рэпторс" — 126:125.
"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Чикаго Буллз" — 98:104.
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить защитника "Финикс Санз" Девина Букера. Он набрал 44 очка, совершил четыре подбора и три передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего "Оклахомы" Шея Гилджес-Александера. На его счету 31 очко, пять подборов и четыре результативных передачи.
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