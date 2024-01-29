Джоэл Эмбиид пропустит матч с Портлендом

Камерунский форвард, лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой "Портленд Трэйл Блэйзерс", который пройдёт завтра, 30 января. Всё дело в травме левого колена. Об этом пишет журналист Кит Помпи в социальной сети Twitter.

Ранее баскетболист по этой же причине пропустил встречу с клубом "Денвер Наггетс".

Джоэл Эмбиид не принимал участия в матчах с клубом из Колорадо с 2019 года. В текущем сезоне игрок провёл 33 игры, набирая в среднем 36 очков.