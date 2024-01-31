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Марк Газоль объявил о завершении карьеры

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Последним клубом баскетболиста в НБА был Лос-Анджелес Лейкерс

Марк Газоль объявил о завершении карьеры

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
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Сегодня, 31 января, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), испанский центровой Марк Газоль провёл специальную пресс-конференцию в своём родном городе Барселоне, на которой объявил о завершении карьеры.

За свою 20-летнюю карьеру (2003–2023) Газоль становился чемпионом НБА (2019), обладателем награды "лучший игрок оборонительного плана" НБА (2013), трёхкратным участником Матча всех звёзд НБА (2012, 2015, 2017) и членом лучшей сборной сезона в НБА (2015).

Напомним, в НБА он играл за "Мемфис Гриззлиз", "Торонто Рэпторс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

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