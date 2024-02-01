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НБА. Миннесота не заметила Даллас, Портленд в тяжелом матче обыграл Милуоки
Результаты матчей НБА
Сегодня, 1 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей.
Все результаты игрового дня НБА 1 февраля:
"Вашингтон Уизардс" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 109:125.
"Шарлотт Хорнетс" — "Чикаго Буллз" — 110:117.
"Кливленд Кавальерс" — "Детройт Пистонс" — 128:121.
"Майами Хит" — "Сакраменто Кингз" — 115:106.
"Оклахома-Сити Тандер" — "Денвер Наггетс" — 105:100.
"Миннесота Тимбервулвз" — "Даллас Маверикс" — 121:87.
"Сан-Антонио Спёрс" — "Орландо Мэджик" — 98:108.
"Хьюстон Рокетс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 99:110.
"Бруклин Нетс" — "Финикс Санз" — 120:136.
"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Милуоки Бакс" — 119:116.
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить защитника "Кливленда" Донована Митчелла. На его счету 45 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Также стоит упомянуть разыгрывающего "Оклахомы" Шея Гилджес-Александера. Он набрал 34 очка, совершил семь подборов и пять передач.
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