НБА. Миннесота не заметила Даллас, Портленд в тяжелом матче обыграл Милуоки

Сегодня, 1 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей.

Все результаты игрового дня НБА 1 февраля:

"Вашингтон Уизардс" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 109:125.

"Шарлотт Хорнетс" — "Чикаго Буллз" — 110:117.

"Кливленд Кавальерс" — "Детройт Пистонс" — 128:121.

"Майами Хит" — "Сакраменто Кингз" — 115:106.

"Оклахома-Сити Тандер" — "Денвер Наггетс" — 105:100.

"Миннесота Тимбервулвз" — "Даллас Маверикс" — 121:87.

"Сан-Антонио Спёрс" — "Орландо Мэджик" — 98:108.

"Хьюстон Рокетс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 99:110.

"Бруклин Нетс" — "Финикс Санз" — 120:136.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Милуоки Бакс" — 119:116.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить защитника "Кливленда" Донована Митчелла. На его счету 45 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Также стоит упомянуть разыгрывающего "Оклахомы" Шея Гилджес-Александера. Он набрал 34 очка, совершил семь подборов и пять передач.