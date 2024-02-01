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Эмбиид: Я бы предпочёл быть футболистом, а не баскетболистом

Баскетбол

Баскетболист считает этот вид спорта более

Эмбиид: Я бы предпочёл быть футболистом, а не баскетболистом

фото - inquirer.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Филадельфии Сиксерс", лидер команды Джоэл Эмбиид заявил, что мечтал стать футболистом.

"Я смотрю футбол, потому что люблю его, я вырос, наблюдая за ним. Думаю, что люблю футбол ещё и потому, что это мечта, которую мне так и не удалось осуществить. Я хочу почувствовать, на что это похоже, я хочу быть частью этого. Знаю многих из этих ребят, футболистов. Я бы предпочёл быть футболистом, а не баскетболистом, вот как сильно я люблю футбол.

Для меня футбол — крупнейший вид спорта в мире. Мне нравится концепция команды. В баскетболе, если у тебя есть два хороших игрока, ты действительно можешь выиграть любую игру. В футболе команда должна быть единым целым, игроки должны следовать одной и той же концепции, они должны следовать указаниям тренера, потому что, если вы этого не сделаете, вы не выиграете. Независимо от того, насколько хороши вы в атаке, если защита не очень хороша, вы ничего не выиграете", — сказал Эмбиид в подкасте Men in Blazers.

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