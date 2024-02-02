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Джоэл Эмбиид получил повреждение мениска левого колена

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Джоэл Эмбиид получил повреждение мениска левого колена

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид получил повреждение мениска левого колена. Об этом у себя в социальных сетях написал авторитетный журналист Эдриан Войнаровски.

Сообщается, что в настоящий момент Джоэл с командой прорабатывают различные варианты по дальнейшим действиям. В течение следующих нескольких дней в команде определятся с курсом лечения.

Напомним, Эмбиид получил травму в результате падения на его левую ногу форварда соперников Жонатана Куминги. Ранее он только восстановился после повреждения колена.

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