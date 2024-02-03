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НБА. Маями побеждает Вашингтон, Детройт уступает Клипперс

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Маями побеждает Вашингтон, Детройт уступает Клипперс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Маями"

102:110 (33:31, 26:25, 15:31, 28:23)

"Детройт" - "Клипперс"

125:136 (33:27, 26:38, 31:36, 35:35)

"Атланта" - "Финикс"

129:120 (33:30, 33:33, 34:32, 29:25)

"Индиана" - "Сакраменто"

122:133 (39:38, 25:33, 24:28, 34:34)

"Мемфис" - "Голден Стейт"

101:121 (23:24, 24:33, 26:28, 28:36)

"Миннесота" - "Орландо"

106:108 (38:26, 21:28, 29:26, 18:28)

"Оклахома" - "Шарлотт"

126:106 (39:19, 34:23, 32:30, 21:34)

"Сан-Антонио" - "Новый Орлеан"

113:114 (33:24, 32:34, 23:30, 25:26)

"Хьюстон" - "Торонто"

135:106 (37:23, 29:24, 36:25, 33:34)

"Денвер" - "Портленд"

120:108 (33:20, 26:35, 33:29, 28:24)

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