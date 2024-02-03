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Проход Уильямсона – на вершине ТОП 10 моментов тура НБА
Молниеносная контратака
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь со 2 на 3 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада контратака "Нью-Орлеана" в победном поединке против "Сан-Антонио". На завершающем этапе стоит отметить проход форварда "Пеликанс" Заяна Уильямсона.
ТОП 10 лучших моментов тура:
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