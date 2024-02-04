Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Бруклин побеждает Филадельфию, Голден-Стейт в овертайме уступает Атланте
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" - "Бруклин"
121:136 (22:38, 29:29, 31:38, 39:31)
"Атланта" – "Голден-Стейт"
141:134 после OT (28:33, 36:31, 25:25, 34:34, 18:11)
"Чикаго" - "Сакраменто"
115:123 (25:32, 27:39, 29:20, 34:32)
"Сан-Антонио" - "Кливленд"
101:117 (25:30, 20:37, 26:25, 30:25)
"Даллас" - "Милуоки"
117:129 (44:20, 21:40, 27:33, 25:36)
"Нью-Йорк" - "Лейкерс"
105:113 (25:27, 34:32, 27:21, 19:33)
Популярное сейчас
- Известны оценки Цыганкова за матч против Реала Сосьедад
- Официально: Известна новая дата боя Усика и Фьюри
- Пресс-служба Жироны сообщила о травме украинского легионера
- Марк Газоль объявил о завершении карьеры
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО