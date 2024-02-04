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НБА. Бруклин побеждает Филадельфию, Голден-Стейт в овертайме уступает Атланте

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бруклин побеждает Филадельфию, Голден-Стейт в овертайме уступает Атланте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" - "Бруклин"

121:136 (22:38, 29:29, 31:38, 39:31)

"Атланта" – "Голден-Стейт"

141:134 после OT (28:33, 36:31, 25:25, 34:34, 18:11)

"Чикаго" - "Сакраменто"

115:123 (25:32, 27:39, 29:20, 34:32)

"Сан-Антонио" - "Кливленд"

101:117 (25:30, 20:37, 26:25, 30:25)

"Даллас" - "Милуоки"

117:129 (44:20, 21:40, 27:33, 25:36)

"Нью-Йорк" - "Лейкерс"

105:113 (25:27, 34:32, 27:21, 19:33)

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