  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Трехочковый Киньонеса – лучший момент тура НБА. Видео
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трехочковый Киньонеса – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол

В самый ответственный момент

Трехочковый Киньонеса – лучший момент тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура

Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада трехочковый защитника "Голден-Стейт" Лестера Киньонеса в конце первого периода матча против "Атланты".

ТОП 10 лучших моментов тура:

По теме
yellow-arrow
НБА. Бруклин побеждает Филадельфию, Голден-Стейт в овертайме уступает Атланте
yellow-arrow
Проход Уильямсона – на вершине ТОП 10 моментов тура НБА
yellow-arrow
НБА. Маями побеждает Вашингтон, Детройт уступает Клипперс
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости