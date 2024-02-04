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Трехочковый Киньонеса – лучший момент тура НБА. Видео
В самый ответственный момент
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада трехочковый защитника "Голден-Стейт" Лестера Киньонеса в конце первого периода матча против "Атланты".
ТОП 10 лучших моментов тура:
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