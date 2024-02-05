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Назван лучший игрок января в Суперлиге
Им стал бигмен Днепра
фото - fbu.ua
Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги в январе. Всего 10 баскетболистов претендовали на эту награду.
Лучшим игроком января признан капитан и лидер Днепра Станислав Тимофеенко.
Он помог своей команде продолжить беспроигрышную серию в чемпионате и одержать шесть побед в рамках прошлого месяца.
Сам Станислав демонстрировал стабильную игру, набирая 15.3 очка, 7.2 подбора и 2.7 передачи.
Результаты голосования:
Станислав Тимофеенко - 13 баллов
Степан Лесик - 11 баллов
Элайджа Джойнер - 6 баллов
Вадим Заплотинский - 1 балл
Максим Никитин - 1 балл
Ярослав Карпюк - 1 балл
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