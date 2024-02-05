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Назван лучший игрок января в Суперлиге

Баскетбол

Им стал бигмен Днепра

Назван лучший игрок января в Суперлиге

фото - fbu.ua

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Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги в январе. Всего 10 баскетболистов претендовали на эту награду.

Лучшим игроком января признан капитан и лидер Днепра Станислав Тимофеенко.

Он помог своей команде продолжить беспроигрышную серию в чемпионате и одержать шесть побед в рамках прошлого месяца.

Сам Станислав демонстрировал стабильную игру, набирая 15.3 очка, 7.2 подбора и 2.7 передачи.

Результаты голосования:

Станислав Тимофеенко - 13 баллов

Степан Лесик - 11 баллов

Элайджа Джойнер - 6 баллов

Вадим Заплотинский - 1 балл

Максим Никитин - 1 балл

Ярослав Карпюк - 1 балл

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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