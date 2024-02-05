БИПА уступила Старому Луцку на последних минутах матча

Старый Луцк одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, обыграв БИПУ - 86:81.

Хозяева сделали мощный рывок на старте игры и не давали сопернику шансов приблизиться почти до финальной сирены. БИПА смогла сравнять счет за минуту до конца игры благодаря Келону Уитли.

Все же последнее слово в этом матче было за луцкой командой. За 10 секунд до конца игры Александра Кольченко точным броском снял все вопросы.

Во вторник Старый Луцк сыграет против Киев-Баскета, а БИПА будет противостоять Черкасским Мавпам.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — БИПА 86:81 (28:19, 17:20, 23:18, 18:24)